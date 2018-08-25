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Fred Pearce, premiado escritor inglês, visita o Pantanal brasileiro e passa em Aquidauana

A redação do livro será baseada em pesquisa de campo de 30 a 40 dias feita em doze localidades

Renan Nucci

Publicado em 25/08/2018 às 08:58

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Fred Pearce, escritor e jornalista inglês que visitou mais de 64 países e publicou doze livros sobre temas relacionados ao meio ambiente, popularização da ciência e desenvolvimento visita o Pantanal para coletar material para seu próximo livro. O projeto do livro, idealizado pela Wetlands International, tem como objetivo chamar atenção para a conservação e restauração de áreas úmidas em todo o mundo. Pearce chega em Campo Grande no próximo dia 27 de agosto, seguindo para a região de Aquidauana e Corumbá, de onde sai para um sobrevoo até a base do SESC Pantanal, que fica em Poconé (MT). No dia 3 de setembro, o escritor volta à Campo Grande e palestra para alunos da UFMS.

A redação do livro será baseada em pesquisa de campo de 30 a 40 dias feita em doze localidades de zonas úmidas distribuídas em oito países, que colocará em evidência os valores e vulnerabilidades dessas áreas. O livro também irá sublinhar os benefícios que as zonas úmidas fornecem para outros ecossistemas tão diversos quanto florestas tropicais, desertos, tundras árticas e regiões costeiras. Entre as ameaças à biodiversidade da região, estão a construção de hidrovias, a silvicultura e as carvoarias.

Durante a visita, o escritor será acompanhado pelo pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFMS, Fabio de Oliveira Roque, pela representante da Wetlands International no Brasil, a ecóloga Rafaela Nicola, pela diretora da Mupan - Mulheres em Ação no Pantanal, Áurea da Silva Garcia, e pelo pesquisador e fotógrafo José Sabino, além de outros pesquisadores especialistas na região do Pantanal.

A previsão é de que o livro seja lançado em 2 de fevereiro de 2020, no Dia Mundial das Áreas Úmidas, na Holanda, e seja posteriormente traduzido do inglês para o francês e espanhol, seguido de outros idiomas.

Atualmente Pearce é consultor para o meio ambiente da revista New Scientist e faz contribuições regulares para os jornais britânicos Daily Telegraph, The Guardian, The Independent e Times Higher Education. Seu livro "O Aquecimento Global: Causas e Efeitos de um Mundo Mais Quente" (Publifolha, 2007) encontra-se esgotado no Brasil.

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