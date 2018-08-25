Hoje tem final do Campeonato Interbairros e Festival de Bandas em Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Fema), realiza neste sábado a final da XVIII Taça Mário Pinto de Souza de Futebol Interbairros. A partida decisiva entre as equipes da Vila Pinheiro e Santa Terezinha tem início às 15 horas, no estádio Noroeste.

Antes, às 13h30, escolinhas de futebol da cidade fazem partidas preliminares. A expectativa é de que a premiação seja entregue às 17 horas. Ainda no sábado, a partir das 18 horas, começa o segundo Festival de Bandas de Aquidauana, realizado Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar).

Todos os eventos fazem parte do aniversário de 126 anos da cidade, celebrado no último dia 15 de agosto.

