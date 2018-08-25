Hoje tem final do Campeonato Interbairros e Festival de Bandas em Aquidauana

Aquidauana
Eventos são realizados pela Prefeitura Municipal
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Fema), realiza neste sábado a final da XVIII Taça Mário Pinto de Souza de Futebol Interbairros. A partida decisiva entre as equipes da Vila Pinheiro e Santa Terezinha tem início às 15 horas, no estádio Noroeste.
Antes, às 13h30, escolinhas de futebol da cidade fazem partidas preliminares. A expectativa é de que a premiação seja entregue às 17 horas. Ainda no sábado, a partir das 18 horas, começa o segundo Festival de Bandas de Aquidauana, realizado Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar).
Todos os eventos fazem parte do aniversário de 126 anos da cidade, celebrado no último dia 15 de agosto.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS