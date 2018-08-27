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Renovação de votos de 7 anos e casamento do subtenente Chagas

O evento foi prestigiado por amigos, dentre eles o Comandante do Batalhão, Tenente Coronel Fábio Batista Bogoni

Renan Nucci

Publicado em 27/08/2018 às 15:39

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No dia 25 de agosto, Dia do Soldado, o Subtenente Francisco das Chagas Alves realizou a renovação de votos e cerimônia religiosa do seu casamento com Nathalia Amaral das Chagas Alves.

Após sete anos de casados, e morando em Aquidauana há 4 anos, o casal realizou a o casamento na Capela de Santa Terezinha, no interior do 9ª Batalhão de Engenharia de Combate (9° BE Cmb), sendo celebrado pelo padre Thiago Palmeira.

O evento foi prestigiado por amigos, dentre eles o Comandante do Batalhão, Tenente Coronel Fábio Batista Bogoni. Contou também com a presença ilustre de Regina Nunes Gonçalves, que veio da Cidade de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, especialmente para o casamento da sua filha.

O casal aproveitou a oportunidade para apresentar as despedidas da cidade de Aquidauana, uma vez que o Subtenente Chagas Alves, depois de cerca de 4 anos à frente da Comunicação Social do 9° Batalhão, foi transferido para São Borja -  RS, onde dará prosseguimento a sua carreira. “Aproveito a oportunidade para agradecer a amizade e carinho dos amigos de Aquidauana e Anastácio”, disse.

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