Renovação de votos de 7 anos e casamento do subtenente Chagas

No dia 25 de agosto, Dia do Soldado, o Subtenente Francisco das Chagas Alves realizou a renovação de votos e cerimônia religiosa do seu casamento com Nathalia Amaral das Chagas Alves.

Após sete anos de casados, e morando em Aquidauana há 4 anos, o casal realizou a o casamento na Capela de Santa Terezinha, no interior do 9ª Batalhão de Engenharia de Combate (9° BE Cmb), sendo celebrado pelo padre Thiago Palmeira.

O evento foi prestigiado por amigos, dentre eles o Comandante do Batalhão, Tenente Coronel Fábio Batista Bogoni. Contou também com a presença ilustre de Regina Nunes Gonçalves, que veio da Cidade de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, especialmente para o casamento da sua filha.

O casal aproveitou a oportunidade para apresentar as despedidas da cidade de Aquidauana, uma vez que o Subtenente Chagas Alves, depois de cerca de 4 anos à frente da Comunicação Social do 9° Batalhão, foi transferido para São Borja - RS, onde dará prosseguimento a sua carreira. “Aproveito a oportunidade para agradecer a amizade e carinho dos amigos de Aquidauana e Anastácio”, disse.