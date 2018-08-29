Em pleno inverno, termômetros marcam calor de 38°C em Aquidauana

Em pleno inverno, o calor impera em Aquidauana. No início da tarde desta quarta-feira, a equipe de reportagem flagrou termômetro marcando 38°C na região, sendo que há alguns dias estava frio. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima fica assim, quente e seco, pelo menos até o domingo.

No entanto, quem depende do tempo claro para faturar não reclama do calor, como é o caso do mototaxista Jeferson dos Santos Vargas, de 32 anos. "Quando está quente é melhor, porque as pessoas procuram a gente. Quando está frio, o número de corridas cai bastante", disse.

Por sua vez, o motoboy Almir Canhete também prefere o calor. "Eu não tenho o que reclamar do tempo assim. Pra mim, que tenho moto e trabalho o dia inteiro sobre uma moto, é melhor mil vezes o calor do que o frio", disse.



Colaborou Luiz Guido Jr.