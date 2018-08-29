Noite Cultural da Diversidade terá coroação de miss e mister Gay em Aquidauana

Neste sábado, acontece em Aquidauana a 2° Noite Cultural da Diversidade e coroação das Misses Gay Trans e Plus Size Aquidauana e Anastácio, e Mister Diversidade Aquidauana e Anastácio 2018. O evento traz em sua segunda edição premiações, apresentações culturais de artistas regionais e promete ser uma noite cheia de glamour.

A idealizadora e transexual Verônica Perez, acadêmica do curso de Turismo da UFMS, campus Aquidauana, a mesma que já fez parte do DA (Diretório Acadêmico) e hoje continua o trabalho em parceria com a UJS (União Da Juventude Socialista), pretende através do evento fazer interação da comunidade aquidauanense e anastaciana com os LGBTTQ e, ao mesmo tempo, promover um trabalho social. Também é uma realização de sonhos para ela, afinal a mesma é ganhadora de concursos como: Miss Trans Três Lagoas 2014 e terceira Colocada no Miss Trans Ms 2011, top 3 musa Gay do carnavsal de Corumbá, entre outros títulos.

A noite trará desfiles de beleza e glamour com a coroação dos candidatos que representarão os municípios na fase estadual do concurso Miss Mato Grosso do Sul, que será realizada dia 22 de setembro, no Teatro Prosa em Campo Grande, candidatos esses pré selecionados ainda por falta de apoio financeiro para realização do concurso na cidade.

“Vivemos um momento de retrocesso e desigualdade social e queremos quebrar esse tabu dentro de nossas cidades, mostrando os talentos e belezas de nossa classe e atrelar um trabalho social, já que a entrada do evento será um material de limpeza ou higiene que será revertido para o Asilo São Francisco. Venham, tragam suas famílias amigos, pois haverá sorteio de prêmios", diz a idealizadora.

O evento conta com a presença do organizador do Miss Ms Frank Rossate atrações regionais e apresentações das atuais misses municipais: Alice Oliveira Miss Plus Size 2017 Sarah Rodriguez Miss Gay 2017 e Priscylla Barbiere Miss Trans 2017 e Diego Cafola Mister Diversidade 2017.Lembrando que ser realizado sábado 01/07 partir das 19:00 no Anfiteatro da Ufms Campus I.