Prefeitura de Aquidauana investe em curso de qualificação para servidores

A Prefeitura de Aquidauana está investindo na qualificação dos servidores para maior eficiência, agilidade e atualização de leis e regulamentos na prestação dos serviços públicos na esfera municipal.

Com isso, na próxima semana, dias 03 e 04 de setembro, os servidores dos setores de administração, compras e licitação estarão participando de um curso de qualificação com ênfase nos benefícios concedidos às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), gestão e fiscalização de contratos, elaboração de termos de referência em licitações.

Segundo destacou o secretário municipal de Administração, Euclides Nogueira Junior, a prefeitura está investindo em cursos de qualificação dos servidores para dinamizar, dar mais celeridade e garantir que a administração municipal esteja atualizada diante das novas regras e legislações vigentes.

“A eficiência e eficácia do serviço público depende também de boa preparação e de equipe qualificada, por isso vemos esse curso como um investimento na nossa equipe municipal, um ganho de conhecimento”, pontuou o secretário.

O curso terá duração de dois dias, com aulas no período diurno e será ministrado pelo facilitador Davi de Melo, formado em Sociologia e Gestão Pública, atuou nos últimos oito anos como Consultor de Licitações e Contratos pelo grupo Negócios Públicos e Diretor Técnico pela Licidata Cursos, além de ministrar Cursos, Palestras e Treinamentos abertos e in company, tendo capacitado milhares de pregoeiros, equipe de apoio, comissão de licitações e gestores públicos. Realizou treinamentos em órgãos como: UNICAMP-SP, CEMIG-MG, UNESC-SC, INB-RJ, Ministério Público-RR, Conselho Federal de Contabilidade-DF, Embrapa-MS, Tribunal de Contas-RO, Fiocruz-RJ, dentre outros.

