Simprecam decide hoje reeleição da atual diretoria; votação já foi realizada

O Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura de Aquidauana (Simprecam) vai saber na noite desta sexta-feira se o atual presidente, Enio Penajo Goes, será reeleito. A eleição em chapa única foi realizada ao longo de todo dia e, para se manter à frente da entidade, Enio precisa de 50% mais 1 do total de votos dos cerca de 950 servidores. A contagem do voto começaria a partir das 17 horas.

Ao longo dia foram realizadas votações itinerantes em diversas repartições públicas e também nos distritos de Camisão, Piraputanga, Limão Verde, Cipolândia e nas aldeias de Taunay. Segundo Enio, entre suas propostas estão nova tabela salarial, insalubridade, carga horária direcenciada para merendeiras e melhorias na sede.

Colaborou Luiz Guido Jr.

