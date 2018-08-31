Simprecam decide hoje reeleição da atual diretoria; votação já foi realizada

Aquidana
O Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura de Aquidauana (Simprecam) vai saber na noite desta sexta-feira se o atual presidente, Enio Penajo Goes, será reeleito. A eleição em chapa única foi realizada ao longo de todo dia e, para se manter à frente da entidade, Enio precisa de 50% mais 1 do total de votos dos cerca de 950 servidores. A contagem do voto começaria a partir das 17 horas.
Ao longo dia foram realizadas votações itinerantes em diversas repartições públicas e também nos distritos de Camisão, Piraputanga, Limão Verde, Cipolândia e nas aldeias de Taunay. Segundo Enio, entre suas propostas estão nova tabela salarial, insalubridade, carga horária direcenciada para merendeiras e melhorias na sede.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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