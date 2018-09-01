Espaço Kevelyn Ferraz tem evento exclusivo para mulheres de Aquidauana hoje

A partir das 15 horas deste sábado, o Espaço Kevelyn Ferraz realiza evento de customizaçao de camisetas, em comemoração a um ano de existência do estabelecimento em Aquidauana.

Segundo a empreendedora Kevely Ferraz de Lima, o evento é mais uma oportunidade de reunir as mulheres da região e aproveitar para checar as novidades em maquiagens, bijuterias e cosméticos.

Kevelyn conta que quando começou no ano passado, após sete anos como gerente da Seller, teve como primeiras clientas as ex-funcionárias. "Elas foram vendo que só trazia peças novas, exclusivas e começaram a falar isso para outras pessoas. A melhor propaganda é o boca a boca e deu tudo certo", disse.

Ela fala que segue tendências de modelos, novelas e famosos nas redes sociais, para buscar os produtos mais diferenciados do mercado. "O que mais sai aqui são as maquiagens e peças de bijuterias, que são únicas", explicou.

Colaborou Luiz Guido Jr.