Antiga serraria de Aquidauana tem vigas furtadas durante troca de vigias

Na manhã desta segunda-feira (3), o dono de 63 anos de uma antiga serraria localizada na Rua Oscar Trindade de Barros, de bairro com mesmo nome do negócio (Serraria) teve dezesseis vigas de madeira furtadas, por volta das 7 horas da manhã.

Conforme o boletim de ocorrência, o proprietário do local chegou às 8h30 e percebeu que a porta do escritório estava entreaberta, com sinais de arrombamento. Segundo o empresário, na lateral do escritório fica uma gaveta de armazenamento de madeira onde foram levadas 16 vigas (6x16) de três metros e três metros e meio.

No registro policial consta que a antiga serraria possui dois guardas e anterior ao furto (18:00 até às 06 da manhã) houve a troca de vigilantes. O caso segue para investigação.