Batalhão de Aquidauana realiza torneio e inaugura área de lazer

O 9° Batalhão de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro (9° BECMB) realizou no último sábado, em Aquidauana, um torneio de futebol que marcou a inauguração do espaço de lazer do quartel, que vai poder realizar outras atividades aberta à sociedade civil. Na ocasião, o coronel Martins Filho foi homenageado.

O torneio consistiu em uma partida entre o time do Batalhão e Amigos do Batalhão. "É uma oportunidade que temos de poder reconhecer o apoio que o Batalhão tem recebido de amigos que colaboram em todas as nossas atividades. É uma honra poder contar com a presença de todos aqui", disse o coronel Fábio Batista Bogoni, comandante da unidade militar.

O coronel Martins, maior autoridade militar da região de Aquidauana, foi homenageado. Ele é da turma de 1970 dos Agulhas Negras. "Renomado e muito respeitado, Coronel Martins esbanja sabedora e uma bagagem profissional de grande valia para o mundo militar", disse Bogoni.



