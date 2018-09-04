Rua Duque de Caxias recebe sinalização viária e pintura da ciclofaixa

Aquidauana
Trabalho é realizado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana
Após todo o trabalho de recapeamento realizad pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, agora a Rua Duque de Caxias, uma das mais importantes vias do município, começa a receber a sinalização viária, necessária para orientação e conscientização dos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
Desta forma, proporciona mais segurança, prevenção de acidentes e oferece mais tranquilidade a todos que por ali transitam diariamente. Na foto, destaca-se a ciclofaixa da Duque de Caxias, destacada em vermelho, que dá ao ciclista mais tranquilidade durante seu trajeto e vai manter motoristas em alerta.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS