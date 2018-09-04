Rua Duque de Caxias recebe sinalização viária e pintura da ciclofaixa

Após todo o trabalho de recapeamento realizad pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, agora a Rua Duque de Caxias, uma das mais importantes vias do município, começa a receber a sinalização viária, necessária para orientação e conscientização dos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Desta forma, proporciona mais segurança, prevenção de acidentes e oferece mais tranquilidade a todos que por ali transitam diariamente. Na foto, destaca-se a ciclofaixa da Duque de Caxias, destacada em vermelho, que dá ao ciclista mais tranquilidade durante seu trajeto e vai manter motoristas em alerta.