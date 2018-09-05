Estádio Noroeste de Aquidauana passa por reformas para a Série B

Aquidauana
Aquidauanense vai representar a cidade na competição Estadual
O Estádio Noroeste de Aquidauana, a casa do Aquidauanense, passa por reformas e adequações para que possa receber jogos da Série B do Campeonato Estadual de Futebol de Mato Grosso do Sul. São feitos ajustes de acessibilidade e melhorias dos banheiros, vestiários e cabine de imprensa.
Segundo o caseiro do estádio, Carlos Narciso Martins, foi feita a calçada no portão de entrada, para que o Corpo de Bombeiros tenha acesso facilitado ao gramado e também para que cadeirantes consigam se locomover com mais facilidade. "Agora estamos fazendo a pintura dos banheiros, arquibancada e sala de imprensa", disse Carlos.
A expectativa é de que as obras durem mais 30 dias, a tempo do início da competição, prevista para novembro. O gramado também recebe atenção especial. "A gente plantou alguns pedaços de grama e graças a Deus com essa chuva que veio agora deu uma melhorada boa. O estádio vai estar em boas condições para receber os jogos".
Colaborou Luiz Guido Jr.
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