Estádio Noroeste de Aquidauana passa por reformas para a Série B

O Estádio Noroeste de Aquidauana, a casa do Aquidauanense, passa por reformas e adequações para que possa receber jogos da Série B do Campeonato Estadual de Futebol de Mato Grosso do Sul. São feitos ajustes de acessibilidade e melhorias dos banheiros, vestiários e cabine de imprensa.

Segundo o caseiro do estádio, Carlos Narciso Martins, foi feita a calçada no portão de entrada, para que o Corpo de Bombeiros tenha acesso facilitado ao gramado e também para que cadeirantes consigam se locomover com mais facilidade. "Agora estamos fazendo a pintura dos banheiros, arquibancada e sala de imprensa", disse Carlos.

A expectativa é de que as obras durem mais 30 dias, a tempo do início da competição, prevista para novembro. O gramado também recebe atenção especial. "A gente plantou alguns pedaços de grama e graças a Deus com essa chuva que veio agora deu uma melhorada boa. O estádio vai estar em boas condições para receber os jogos".



Colaborou Luiz Guido Jr.