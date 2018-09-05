Rádio Independente de Aquidauana troca torres passa a se tornar FM

Depois de 30 anos, a tradicional Rádio AM Independente 1020 de Aquidauana passa a se tornar FM e vai operar na frequência 90,9 MHz. Nesta quarta-feira as equipes deram início à remoção de parte da torre localizada no Parque dos Transmissores no Bairro Alto, para instalação no morro do Paxixi, para formar o link.

Segundo o radialista Armando Amorim Anache, a FM tem mais qualidade de som e vai melhorar a transmissão aos ouvintes de Aquidauana. Ele explicou que a torre da AM tinha 72 metros de altura, dentre os quais 35 metros foram retirados e levados para o morro. "As torres vão captar e distribuir o som do estúdio", disse.

Ele explicou que a primeira torre foi montada em agosto de 1985, pelo então presidente da rádio, o jornalista Antônio Garcia. Em 1988 foi adquirido novo transmissor e foi instalada a torre de 72 metros por uma equipe de técnicos de São Paulo. "Estamos vivendo um momento histórico, 30 anos depois", destacou Armando.



Colaborou Luiz Guido Jr.