Aquidauana participa do Prêmio CAE com cardápio ofertado às crianças da Rede Municipal

A Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma iniciativa conjunta entre o do Setor de Nutrição Educacional, o CMEI Andrea PACE e o Conselho Municipal de Alimentação Escolar para concorrer ao “Prêmio CAE de Participação Social” que em sua 1ª Edição trouxe como tema central: “Participação Social no Cardápio do Dia”.

O prêmio consiste em realizar um relato de experiência que valorize práticas de participação social inovadoras ou exitosas no contexto de Alimentação Escolar e que difunda a relevância do controle social nas políticas públicas.

Para tal, a equipe esteve no refeitório do CMEI Andrea Pace, localizado na Vila Pinheiro, com as crianças do Pré I, que na oportunidade aprenderam sobre os benefícios de uma alimentação saudável, a importância do asseio no manejo dos alimentos, participando de uma atividade lúdica para confecção do café da manhã, preparando uma salada de frutas (abacaxi, mamão, banana e maçã) orientadas pelos professores, direção escolar, nutricionista e membros do Conselho de Alimentação Escolar.

O intuito da atividade é ensinar desde a Educação Infantil práticas saudáveis de Nutrição Escolar, tanto de cardápio quanto ao manejo dos alimentos, para que desde muito pequenos possam participar de estratégias de controle social, referente a oferta de alimentos saudáveis, em quantidade suficiente, de boa qualidade além de saborosos.

A participação municipal no ‘Prêmio CAE de Participação Social’ é uma estratégia de valorizar a merenda escolar de qualidade, enfatizada pelo prefeito Odilon Ribeiro que com frequência reafirma seu compromisso com uma merenda de qualidade para rede municipal de ensino.

O Secretário Municipal de Educação, Sr. Mauro Luiz Batista explica que a escolha da Educação Infantil para concorrer ao prêmio faz referência a Meta 01 do Plano Municipal de Educação de Aquidauana, que rege sobre a universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 04 a 05 anos.

A ação aconteceu na última quinta-feira, 06 e a divulgação do resultado final será em 1º de novembro de 2018, serão escolhidos apenas 15 Relatos de Experiência em todo território nacional, que serão publicados no Caderno do ‘PRÊMIO CAE de Participação Social’ e aos vencedores será concedido direito ao uso do Selo de Premiação nos materiais de divulgação impressa ou eletrônica.

