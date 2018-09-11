Jovem tem fratura na perna esquerda ao sofrer queda de moto em Aquidauana

Jovem de 23 anos teve ferimento grave na perna esquerda e braço direito depois de sofrer uma queda de moto na tarde desta terça-feira, na Rua José Rodrigues dos Anjos, no bairro Arara Azul, em Aquidauana.

A vítima perdeu o controle do veículo que levava uma carretinha, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital para ser submetida a uma cirurgia.

O rapaz trabalha para uma empresa de internet e estava se deslocando em serviço quando houve o acidente. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o veículo para o responsável. O caso aconteceu por volta das 15h32.



Colaborou Luiz Guido Jr.