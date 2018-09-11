Jovem tem fratura na perna esquerda ao sofrer queda de moto em Aquidauana

Aquidauana
Acidente aconteceu na Rua José Rodrigues dos Anjos, no bairro Arara Azul
Jovem de 23 anos teve ferimento grave na perna esquerda e braço direito depois de sofrer uma queda de moto na tarde desta terça-feira, na Rua José Rodrigues dos Anjos, no bairro Arara Azul, em Aquidauana.
A vítima perdeu o controle do veículo que levava uma carretinha, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital para ser submetida a uma cirurgia.
O rapaz trabalha para uma empresa de internet e estava se deslocando em serviço quando houve o acidente. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o veículo para o responsável. O caso aconteceu por volta das 15h32.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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