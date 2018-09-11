Prefeitura e Polícia Militar firmam convênio para PROERD atender à Rede Municipal de Aquidauana

Orientar as crianças e prevenir sobre o perigo do uso das drogas lícitas e ilícitas e o combate à violência serão temas abordados a partir dessa semana em Aquidauana, com o retorno das atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

Na manhã de ontem, 10, o prefeito Odilon Ribeiro assinou o convênio com o 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana, assegurando o desenvolvimento do PROERD junto aos estudantes da Rede Municipal de Ensino.

“As estatísticas apresentadas pela Polícia Militar sobre o resultado do PROERD são excelentes. Acredito que está mais que na hora desse importante programa acontecer na Rede Municipal e beneficiar as nossas crianças. É um programa que veremos refletir na formação dessas crianças e no convívio familiar e social. Somos parceiros dessa iniciativa”, afirmou o prefeito.

Participaram da assinatura do convênio junto com o prefeito, os secretários municipais Mauro Luiz Batista (Educação) e Wezer Lucarelli (Governo), a chefe de gabinete da SEMED, Ana Rita Marques e os policiais: Tenente-coronel PM Marcelo Santos do Amaral (Comandante do 7º Batalhão PM), Capitã PM Cleide Maria da Silva e a cabo PM Jaqueline Brites Canhete.

Em Aquidauana, na Rede Municipal, as aulas do PROERD acontecerão inicialmente em cinco unidades escolares: E.M. CAIC Antônio Pace, E.M. Erso Gomes, E.M. Franklin Cassiano (Camisão), E.M. Antônio Santos Ribeiro (Piraputanga) e E.M Marisa Scaff.

Pela primeira vez em Aquidauana, o PROERD será desenvolvido junto aos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental e a expectativa dos policiais e da prefeitura é que “o resultado seja de um envolvimento grande da família, refletindo dentro das casas o conhecimento transmitindo aos pequenos”. Além desses alunos, o PROERD atenderá as crianças do 5º e 7º anos do Ensino Fundamental.

“O objetivo é propiciar o envolvimento da escola, da família e da polícia na questão da prevenção ao uso de drogas e da violência pelas crianças”, completou a capitã PM Cleide Maria.

O secretário Mauro Batista agradeceu ao prefeito Odilon por firmar o convênio e à PM pela parceria, frisando que “a educação municipal recebe o PROERD para enriquecer o ensino e formação cidadã trabalhada com as crianças”.

Na prática, o PROERD é um programa aplicado por policiais militares em sala de aula, abordando temas relacionados à prevenção ao uso de drogas e tolerância à violência. As aulas são ministradas pelos policiais na escola, em 10 encontros com os alunos, com a utilização de um Livro do Estudante, sendo aplicada uma aula por semana com a utilização de recursos didáticos como vídeos, dramatizações, jograis, canções, brincadeiras e outros.

Em dezembro, a Prefeitura e o 7ºBPM prepararão uma solenidade de formatura para os alunos, família e a comunidade, momento em que os alunos receberão um diploma certificando da participação no programa PROERD.

“Além de manter nossas crianças longe das drogas, sabendo o que é e quais as formas de violência, de abusos, com o PROERD, a Policia Militar se aproxima da comunidade, trabalhando para uma melhor interação entre a PM e a sociedade. Será um programa de sucesso em Aquidauana, estamos empenhados para isso”, destacou o comandante Tenente-coronel PM Amaral.

O PROERD foi implantado em Mato Grosso do Sul em 1997 e é ministrado exclusivamente por Policiais Militares que possuem curso de formação de instrutor, estando preparados para trabalhar com os alunos.

