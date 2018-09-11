Projeto Compaixão tenta amenizar o sofrimento de crianças vulneráveis em Aquidauana

A Igreja Evangélica Jerusalém Avivamento realiza em toda segunda-feira um projeto denominado “Compaixão”, no Bairro Nova Aquidauana. A iniciativa tem por finalidade servir um sopão para as crianças carentes e seus familiares daquela região. Além do alimento, o projeto ainda arrecada doações de roupas, calçados, agasalhos e leva a palavra de Deus para aquela comunidade.

Segundo os idealizadores, o Nova Aquidauana foi escolhido como sede do projeto, uma vez que ali se concentra um grande número de pessoas carentes e vulneráveis, pessoas que necessitam de um apoio e um abraço amigo. “Nós começamos a vir no Bairro Nova Aquidauana, onde nos deparamos com muitas crianças carentes, as quais precisam de um abraço, precisam de um apoio e até mesmo precisam de um alimento e, a gente teve a ideia de trazer este projeto servindo um sopão para essas crianças e ainda trazendo palestras com psicólogos, o Proerd da Polícia Militar; pois muitas vezes essas crianças estão passando momento difíceis com depressão, ou estão sendo abusadas”, frisou Adelaine Sanabria, uma das coordenadoras.



Ainda de acordo com Adelaine, o projeto está funcionando há um ano naquela localidade e, hoje as maiores dificuldades encontradas para dar prosseguimento é o apoio das pessoas, pois há necessidade de doações da comunidade.

“Nossa maior dificuldade é conseguir doações de alimentos, como macarrão, carne, verduras e massa de tomate. Alimentos estes que são a base do nosso sopão. E também precisamos de cadeiras para as crianças sentar, pois hoje temos mais de 100 crianças participando do projeto, fora pais que acompanham na maioria das vezes, então essa é a nossa maior dificuldade, mas mesmo assim estamos tocando e não vamos desistir não, temos fé em Deus que vamos conseguir com a ajuda de todos alavancar nosso projeto e receber cada vez mais, um número maior de crianças”.

Além da dificuldade com doações, um outro problema enfrentado pelos idealizadores é o valor do aluguel do prédio onde funciona o projeto, que é muito caro e isso acaba atrapalhando.

O Projeto “Compaixão” funciona hoje na Rua 09, entre a Avenida Timóteo Proença e Rua Antônio Graça. Para dar prosseguimento e tentar arrecadar doações fora criado uma página no Facebook do projeto “Compaixão”, onde as pessoas que quiserem ajudar podem entrar em contato com a equipe através de mensagens inbox.

Na noite desta segunda-feira, (10/09), as crianças além de saborearem o famoso sopão, tiveram uma palestra sobre exploração sexual de crianças e adolescentes ministrada pela Cabo PM Jaqueline, palestrante do projeto Proerd do 7º Batalhão da Polícia Militar.