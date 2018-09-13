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Mario deixou a Itália para conhecer o grande amor da sua vida em Aquidauana

Italiano natural da Sardenha se casou com a brasileira Juciana da Silva Obino

Renan Nucci

Publicado em 13/09/2018 às 14:03

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Gian Mario Obino, de 41 anos, deixou a Itália para viver o grande amor da sua vida com a aquidauanense Juciana da Silva Obino, de 37 anos. Natural de Sassari, cidade localizada na região turística da Sardenha, Mario se apaixonou pela brasileira a partir de contato que eles tinham em um aplicativo para aprendizado de idiomas. A relação teve início por meio das aulas de espanhol e se estendeu até o casamento. Hoje Mario vive e trabalha em Aquidauana.


Desde que assumiu o relacionamento com Juciana, não pôde mais voltar para a Itália em razão de medidas impostas pelo processo de naturalização. Ele não poderia, por exemplo, deixar o Brasil até que o processo estivesse concluído. Por este motivo, no ano de 2013, quando veio para conhecê-la, decidiu ficar e não retornou para a Europa desde então.

"Quando vim em 2013, ela já tinha três filhos e não poderia deixá-los, pois precisa estar perto. Então eu decidi ficar, mas como meu visto turístico ia vencer, optei pela naturalização", disse ele com certa habilidade na língua portuguesa e que hoje é servidor público em Aquidauana. Ele conta que durante os exercícios das aulas de espanhol ficou tão próximo de Juciana que não resistiu e decidiu vê-la pessoalmente.

Agora, o casal planeja voltar para a Itália no dia 7 de dezembro, para passar um mês de férias. Na oportunidade, também vão tentar a transcrição da certidão de casamento, para que Juciana possa se naturalizar como italiana. A expectativa dela é grande. "A gente fala com a família dele pela internet, em videochamadas, e estou bastante ansiosa para conhecê-los. Também quero aproveitar para conhecer a cidade dele e a região da Sardenha, que ele me mostra e que é muito bonita".



Colaborou Luiz Guido Jr.

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