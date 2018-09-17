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Cultura

Peça teatral gratuita “Qual vai ser?”será exibida em Aquidauana nesta terça-feira

Encenação aborda educação financeira, planejamento familiar e futuro profissional de forma humorada e contemporânea

Renan Nucci

Publicado em 17/09/2018 às 13:36

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Aquidauana recebe nesta terça-feira, às 20 horas, no Campus I da Universidade Federal da Mato Grosso do Sul (UFMS), o espetáculo teatral adolescente “Qual vai ser?”, gratuito. Direcionada ao público jovem-estudante, a peça que mistura comédia e stand-up, é um projeto cultural da Fundação Sicredi com apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.

A apresentação narra a trajetória de Daniel, um adolescente que ao terminar a escola tem que decidir entre assumir o pequeno armazém da família ou ir para a universidade. Ao mesmo tempo, o jovem precisa lidar com Tuca, sua irmã viciada em compras, que está endividando a família.

A produção, além de abordar as dificuldades enfrentadas pelos jovens em relação ao futuro profissional, trata também dos cuidados necessários com as finanças, a importância de um bom planejamento financeiro e destaca o trabalho realizado em cooperação.

A peça “Qual vai ser?” é produzida pela Liga Produção Cultural, com trilha sonora de Renato Mendonça, texto de Dedé Ribeiro e direção de Daniel Colin. O espetáculo é itinerante e percorrerá 100 cidades do Brasil.

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