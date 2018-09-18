Dupla Wesley & Martinez anima Feira da Estação nesta terça-feira

Aquidauana
Tradicional feira tem início às 18 horas
A tradicional Feira da Estação acontece nesta terça-feira, na Estação Ferroviária de Aquidauana, com várias atrações, entre elas o show com dupla Wesley & Martinez.
O evento, repleto de comida, música e animação, conta com praça de alimentação com práticos típicos, e começa a partir das 18 horas, com entrada gratuita.
A Feira é uma realização da Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Fundação de Cultura e Turismo (Fundact) e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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