Previsão de pancadas de chuva à tarde nesta terça-feira em Aquidauana e região

Clima
O dia segue nublado e parcialmente nublado com névoa úmida
Nesta terça-feira (18) a previsão do tempo indica pancadas de chuva durante à tarde, seguida por trovoadas. Pela manhã, o céu fica nublado e parcialmente nublado em Aquidauana e região. Já durante à noite, nuvens enconbrirão o céu. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 33 graus Celsius.
A umidade relativa do ar segue alta, com mínima de 55% e máxima de 95%, conforme aponta o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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