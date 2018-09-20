Com muito esforço, Dona Preta está prestes a inaugurar casa nova

Aquidauana
Faxineira mora em residência localizada no Bairro Alto, em Aquidauana
Depois de muita expectativa, Esmerinda Rosa de Jesus, de 60 anos, mais conhecida como Dona Preta, está prestas a inaugurar a nova residência, localizada na Rua Antônio João, Bairro Alto, aos fundos da Cassems, construída com muito sacrifício e ajuda de amigos que doaram materiais. A casa antiga dela está com a estrutura abalada e corre risco de desabar, chegando a tremer quando chove. "Nessa última chuva que eu não dormi", disse.
Agora, depois de parar e retomar a obra algumas vezes por dificuldades financeiras, o novo imóvel está quase pronto. "Tá faltando só a instalação dos fios agora, o reboco e o piso. Já estão fazendo a instalação do banheiro e os canos estão todos prontos", afirmou ela, orgulhosa da conquista. "Eu tive algumas doações, mais de sacos de cimento e alguns materiais, mas o resto investi tudo com meu dinheiro", comentou, orgulhosa.
A nova casa é de apenas três cômodos, o suficiente para ter um quarto, uma cozinha e banheiro. Durante a construção, também recebeu ajuda das filhas. Ela havia dito ao O Pantaneiro que a dificuldade principal era por conta do desconto na aposentadoria, para bancar o velório do genro e também porque ganha pouco trabalhando como faxineira. No entanto, conseguiu realizar seu sonho. "Isso aqui pra mim significa tudo agora".
Colaborou Luiz Guido Jr.
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