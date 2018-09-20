Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:06

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Com muito esforço, Dona Preta está prestes a inaugurar casa nova

Faxineira mora em residência localizada no Bairro Alto, em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 20/09/2018 às 14:01

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade


Depois de muita expectativa, Esmerinda Rosa de Jesus, de 60 anos, mais conhecida como Dona Preta, está prestas a inaugurar a nova residência, localizada na Rua Antônio João, Bairro Alto, aos fundos da Cassems, construída com muito sacrifício e ajuda de amigos que doaram materiais. A casa antiga dela está com a estrutura abalada e corre risco de desabar, chegando a tremer quando chove. "Nessa última chuva que eu não dormi", disse.

 
Casa Antiga de Dona "Preta"

Agora, depois de parar e retomar a obra algumas vezes por dificuldades financeiras, o novo imóvel está quase pronto. "Tá faltando só a instalação dos fios agora, o reboco e o piso. Já estão fazendo a instalação do banheiro e os canos estão todos prontos", afirmou ela, orgulhosa da conquista. "Eu tive algumas doações, mais de sacos de cimento e alguns materiais, mas o resto investi tudo com meu dinheiro", comentou, orgulhosa.

A nova casa é de apenas três cômodos, o suficiente para ter um quarto, uma cozinha e banheiro. Durante a construção, também recebeu ajuda das filhas. Ela havia dito ao O Pantaneiro que a dificuldade principal era por conta do desconto na aposentadoria, para bancar o velório do genro e também porque ganha pouco trabalhando como faxineira. No entanto, conseguiu realizar seu sonho. "Isso aqui pra mim significa tudo agora".

Colaborou Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo