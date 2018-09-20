Formação de professores na Licenciatura Indígena foi tema de dissertação

Com o título “Percursos e histórias sobre a formação de professores na Licenciatura Intercultural Indígena ‘Povos do Pantanal’ na UFMS”, o trabalho foi defendido pelo Técnico-Administrativo e mestrando Vlademir Sergio Bondarczuk, que atua no CPAQ, sob orientação do Prof. Dr. Thiago Pedro Pinto, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Educação Matemática, no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFMS.

No dia 20 de agosto, a formação de professores no curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Campus de Aquidauana (CPAQ/UFMS) foi tema de defesa de dissertação de mestrado.

A pesquisa teve como objetivo traçar compreensões sobre o curso de Licenciatura Intercultural Indígena “Povos do Pantanal” (Prolind) do CPAQ/UFMS. Essas compreensões foram traçadas na elaboração de uma narrativa, apresentada ao final do trabalho, na qual se buscou caracterizar os processos que levaram à criação, implantação e estruturação, bem como os perfis do corpo docente e a estrutura física da instituição, constituindo uma versão histórica sobre o curso.

Técnico-Administrativo, Vlademir (segundo, da esquerda para a direita) defendeu dissertação sobre a Licenciatura Intercultural Indígena (clique para aumentar)

Para o trabalho, foi adotada a História Oral como metodologia de pesquisa. Por meio dela, foram constituídas narrativas que, juntamente com outras fontes escritas, permitiram a reflexão sobre a formação de professores indígenas do território etnocultural “Povos do Pantanal”. O Prolind se trata de um curso voltado exclusivamente para formação de indígenas para que esses possam exercer o magistério em suas próprias aldeias e etnias.

Segundo o Técnico-Administrativo Vlademir, autor do trabalho, a discussão sobre o curso é importante: “A importância da licenciatura indígena para os povos indígenas é basicamente o resgate histórico de séculos de preconceito e humilhações sofridas por esses povos. A licenciatura Indígena trás a eles um empoderamento perante a sociedade”.

Acesse a pesquisa na íntegra no link: https://posgraduacao.ufms.br/portal/trabalho-arquivos/download/5669