Operação Resgate busca parcerias para melhorar atendimento em Camisão

O Projeto Operação Resgate, criado em 1999, oferece apoio social a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social na região do distrito de Camisão, município de Aquidauana. Apesar do longo tempo de estrada, a iniciativa precisa de ajuda para continuar a oferecer serviços que têm feito a diferença na vida dos moradores. O apoio pode vir em forma de incentivo financeiro, doação de itens ou até mesmo com trabalho voluntário.

Segundo a presidente, Eliete Santos Arruda, professora de história, a carência do projeto, que funciona no sítio Lírio do Vale, é grande e qualquer contribuição é bem-vinda. “Somos um projeto social e não podemos vender, então qualquer um que puder ajudar, seja com mão de obra, ajuda financeira, como voluntário, será bem-vindo. Temos parcerias com pessoas que vêm aqui e ministram palestras, pastores que trazem a palavra de Deus para as crianças”, disse.

Hoje, eles buscam até mesmo quem esteja interessado em fornecer algum tipo de educação profissional. “Estamos pedindo ajuda, para que a sociedade encabece a ideia e venha com a gente valorizar mais o ser humano”, disse ela. Maurene Wallner, por sua vez, disse que criou o projeto no final da década de 90 pensando justamente nisso, já que era nítida a presença de drogas e álcool no local, transformando a vida das pessoas para pior.

“Quando compramos a chácara aqui, eu vinha pra cá e sempre via crianças na rua, ociosas, sem nada para fazer. Então falei que algo precisava ser feito. Então daí surgiu a ideia. Encontrei uma pessoa que me ajudou a rascunhar o projeto e começamos em seguida. Sempre foi assim, sem ajuda de ninguém. Eu mesmo desembolsei muito dinheiro. Tirava tudo da minha casa para ser usado aqui. Foi assim e ainda tem sido”, comentou Maurene.

Colaborou Luiz Guido Jr.