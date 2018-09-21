Vacinação contra pólio vai até domingo em Aquidauana

Por determinação no Ministério da Saúde, Campo Grande, Aquidauana, Brasilândia, Jaraguari e Terenos seguem com vacinações prorrogadas até este domingo (23).

Cidades de Mato Grosso do Sul que não atingiram a meta de imunizar 95% do público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e o sarampo terão plantão em unidades de saúde para alcançar o índice.

De acordo com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), o Estado vacinou 98% das crianças entre 1 e 5 anos durante a campanha. Até o momento, foram feitas 156.100 doses da vacina contra a Pólio e 155.455 doses contra o Sarampo.

Dos 79 municípios, 73 vacinaram o público-alvo acima da meta estipulada – de 95% – até 14 de setembro, primeira prorrogação determinada pelo Ministério.

Dados atualizados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostram que, somente o município de Itaporã já conseguiu a cobertura desejada, antes do dia 23 de setembro, mas também continua com os trabalhos.

O índice de cobertura vacinal nos seis municípios são os seguintes:

Aquidauana: 93,78% (Pólio) e 93,68% (Sarampo);

Brasilândia: 92,51 % (Pólio) e 91,96% (Sarampo);

Campo Grande: 91,01% (Pólio) e 90,39% (Sarampo);

Itaporã: 95,17% (Pólio) e 95,17% (Sarampo);

Jaraguari: 91,96% (Pólio) e 91,96% (Sarampo);

Terenos: 90,07% (Pólio) e 90,07% (Sarampo).

O objetivo da Campanha é manter elevada a cobertura vacinal contra a paralisia infantil nos municípios e evitar a reintrodução do vírus selvagem da Poliomielite. Em 2017, Mato Grosso do Sul conseguiu 88% de cobertura vacinal.

No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 96,13% de vacinação contra o Sarampo e 98,97% contra a Pólio (Com informações da assessoria).