Sábado sem previsão de chuvas em Aquidauana e região

Clima
Tempertura mínima de 19 e máxima de 37 graus
Neste sábado (21) a previsão do tempo indica céu nublado ou parcialmente nublado, sem previsão de chuvas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia - Inmet. Tempertura mínima de 19 e máxima de 37 graus.
Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 90% na região Sudoeste do estado.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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