Sábado sem previsão de chuvas em Aquidauana e região

Neste sábado (21) a previsão do tempo indica céu nublado ou parcialmente nublado, sem previsão de chuvas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia - Inmet. Tempertura mínima de 19 e máxima de 37 graus.

Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 90% na região Sudoeste do estado.