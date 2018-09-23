IFMS abre inscrições em concurso público para técnicos-administrativos

Foram abertas nesta sexta-feira, 21, as inscrições no concurso público para técnicos-administrativos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). São ofertadas 23 vagas para cargos de nível superior e 20 vagas para cargos de nível médio, de acordo com o edital de abertura do certame publicado na Central de Seleção.

As opções para cargos de nível superior, de acordo com o edital, são: Administrador, Contador, Engenheiro Civil, Médico/Psiquiatra, Pedagogo, Técnico em Assuntos Educacionais, Tecnólogo em Gestão Pública e Tecnólogo em Gestão de Finanças.

Para o nível médio, os cargos previstos no edital são: Assistente em Administração, Técnicos em Agropecuária, Contabilidade, Edificações e Tecnologia da Informação, e Técnicos de Laboratório, nas áreas de Agropecuária, Biologia, Eletrotécnica e Mecânica.

O IFMS reserva 20% das vagas a candidatos negros e 5% a pessoas com deficiência, conforme previsto pela legislação.

Inscrições - Podem ser feitas até 14 de outubro, pela Página do Candidato da Central de Seleção.

Como as provas serão aplicadas em períodos diferentes (manhã e tarde), os candidatos poderão optar em concorrer a um cargo de nível superior e a um de nível médio, caso atendam aos requisitos para os cargos.

As taxas de inscrição são de R$ 130,00 (superior) e R$ 90,00 (médio), e poderão ser pagas até 15 de outubro, exclusivamente nas agências do Banco do Brasil.

Poderão solicitar isenção do valor aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e os doadores de medula óssea que comprovarem por meio de documento já terem feito a doação, conforme regras dispostas no edital do concurso.

Os pedidos de isenção podem ser feitos até 25 de setembro, no ato da inscrição.

Cargos - A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, com exceção da vaga para Médico/Psiquiatra, que é de 20 horas por semana.

A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno, de segunda a sábado, de acordo com as especificidades do cargo e as necessidades do IFMS.

A remuneração inicial é de R$ 4.638,66 para os cargos de nível superior e de R$ 2.904,96 para os de nível médio, já incluso o valor do auxílio-alimentação.

O servidor poderá ter benefícios como auxílios transporte e pré-escolar, assistência à saúde suplementar, incentivo à qualificação e outros, de acordo com a legislação vigente.

Prova - Será objetiva de caráter classificatório e eliminatório, composta de 50 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos.

A data provável da prova é 20 de janeiro de 2019, sendo que a aplicação será feita exclusivamente em Campo Grande, no período da manhã para todos os cargos de nível médio, e à tarde para os de nível superior.

A homologação do resultado final está prevista para março de 2019.

A escolha da unidade de lotação pelo candidato aprovado dependerá da sua classificação no concurso e da opção que fizer quando for convocado para o provimento do cargo. O IFMS possui campi nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por uma vez, por igual período.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail concurso2018@ifms.edu.br.