Prefeitura e PM realizam atividades com alunos sobre trânsito seguro

Na tarde de ontem, 24, em alusão a Semana do Trânsito, os alunos do 2º e 3º anos da Escola Estadual Cândido Mariano participaram atividades relacionadas aos cuidados no trânsito.

Sob a coordenação da Prof. Marília juntamente com a equipe do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Aquidauana e do Departamento de Trânsito da Polícia Militar, foi apresentado aos alunos um teatro de fantoches, intitulado "Sinalização de Trânsito".

Os alunos também ganharam a Carteirinha de Habilitação, entregue àqueles que tiveram aulas na pista interna com sinalização horizontal e vertical.