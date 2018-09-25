Prefeitura e PM realizam atividades com alunos sobre trânsito seguro

Aquidauana
Os alunos também ganharam a Carteirinha de Habilitação, entregue àqueles que tiveram aulas na pista interna com sinalização horizontal e vertical
Na tarde de ontem, 24, em alusão a Semana do Trânsito, os alunos do 2º e 3º anos da Escola Estadual Cândido Mariano participaram atividades relacionadas aos cuidados no trânsito.
Sob a coordenação da Prof. Marília juntamente com a equipe do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Aquidauana e do Departamento de Trânsito da Polícia Militar, foi apresentado aos alunos um teatro de fantoches, intitulado "Sinalização de Trânsito".
Os alunos também ganharam a Carteirinha de Habilitação, entregue àqueles que tiveram aulas na pista interna com sinalização horizontal e vertical.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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