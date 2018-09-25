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Servidores da Saúde de Aquidauana participam de curso de taxonomia

O curso foi realizado de 10 a 14 de setembro, no Campus II da UFMS

Renan Nucci

Publicado em 25/09/2018 às 13:45

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Com o objetivo de qualificar os servidores que trabalham no setor de entomologia em Aquidauana, para a identificação do vetor transmissor da leishmaniose, a Prefeitura de Aquidauana em parceria com o Governo do Estado e Secretaria de Estado de Saúde via CCV – Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana, ofertou o curso de taxonomia de flebotomíneos.

O curso foi realizado de 10 a 14 de setembro, no Campus II da UFMS, utilizando a excelente estrutura da unidade, com laboratório e sala de aula e contou com a participação de servidores municipais da Coordenadoria de Controle de Vetores, do Setor de Educação em Saúde, Entomologia e do Setor de Leishmaniose, que atuam no município de Aquidauana.

Segundo explicou o agente de endemias, Waldemar Celestino, o curso vem em boa hora para capacitar os agentes municipais, pois em todo o Estado tem aumentado o número de notificações da leishmaniose. “Parceria salutar do Governo do Estado, do prefeito Odilon Ribeiro e da UFMS para promover capacitação para nós, agentes que trabalhamos no dia a dia, de casa em casa, no combate e identificação desses vetores”, completou.

Além dos servidores da saúde de Aquidauana, participaram agentes de Anastácio, Bodoquena, Corumbá, Dois Irmão do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Ladário, Sidrolândia e Porto Murtinho e o corpo técnico composto por servidores dos municípios de Dourados, Campo Grande e Jardim.

Os flebotomíneos constituem um importante grupo de insetos hematófagos responsável pela transmissão natural de agentes etiológicos de doenças humanas e de animais, como por exemplo, os protozoários do gênero Leishmania causadores da leishmaniose. Esses flebotomíneos são insetos de pequeno porte, possuem pernas longas e o corpo com aspecto densamente piloso e geralmente são de cor parda, daí o apelido popular de “mosquito palha”.
 

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