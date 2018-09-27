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Dieta

Professora perde 20 quilos em dez meses e mantém dieta para chegar aos 75kg

Suene começou dieta sozinha e hoje segue orientação profissional

Renan Nucci

Publicado em 27/09/2018 às 15:15

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Na base da dieta e exercícios físicos, a professora Suene de Melo Alves, de 32 anos, conseguiu emagrecer 20 quilos em dez meses, diminuindo de 108 quilos para 88 quilos. O resultado é fruto da força de vontade dela em ter mais qualidade de vida. O objetivo, afirma, antes de questões estéticas, era a saúde. Agora, Suene busca chegar aos 75 quilos que, segundo ela, é o peso ideal.

A professora explica que depois que passou a lecionar, descobriu diversos problemas como cansaço em excesso, dores no joelho e tornozelo. “Então eu decidi começar uma mudança para melhor. Não só estética, era uma questão de saúde mesmo”, comentou ela que começou a fazer uma dieta sozinha, por conta própria, antes de buscar ajuda de profissionais.

“Querendo ou não, a gente sabe o que é e o que não é boa comida. Comecei comendo mais salada e cortando carboidratos, especialmente à noite. Fui tirando aos poucos, tirando também porções de arroz e feijão. Só depois de perder 15 quilos procurei ajuda”, disse. Depois de consultar um endocrinologista e uma nutricionista, viu que a situação era grave.

“Descobri que era pré-diabética, então diminui ainda mais as coisas, principalmente doces e carboidratos. Felizmente estou conseguindo manter”. Além da dieta, ela faz pilates duas vezes por semana e, nos outros dias, faz aulas de coreografia com alunas. “Busco sempre manter o corpo em atividade”.

Ela disse que, apesar do esforço, o resultado vale a pena, mas não vem da noite para o dia. “A gente leva uma vida inteira para engordar e não vai ser em dois ou três meses de dieta que tudo vai mudar. As pessoas querem resultado rápido, mas não é assim que se emagrece. Tudo leva tempo e é preciso ter paciência”.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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