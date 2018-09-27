Vereador solicita ao Estado transporte escolar para áreas distantes em Aquidauana

O vereador Cláudio Alviço (PEN) encaminhou ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul pedido de estudo para a implantação de linha de transporte escolar visando o atendimento dos alunos das escolas estaduais e IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), unidade de Aquidauana, que residem no Jardim Aeroporto I e II, vilas Pinheiro e Arara Azul.

No mesmo pedido também estendido ao deputado estadual Felipe Orro (PSDB) e ao prefeito Odilon ribeiro (PSDB), o parlamentar atende solicitação antiga dos moradores dessas localidades, vez que a demanda pelo transporte é considerada grande e, portanto, torna-se uma necessidade premente dos estudantes.

“Por se tratar de núcleos distantes da cidade, cujos moradores habitam numa localidade onde se predomina muito calor e grande incidência de sol, entendemos ser justa a nossa proposta”, comenta Cláudio Alviço. Ele também disse que a medida visa atender também crianças e jovens, portadores de algum tipo de necessidade especial, que devido à distância, muitas das vezes acabam perdendo o dia de aula.