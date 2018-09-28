Kits do 1° Trail Run devem ser retirados no domingo, no distritro de Camisão

A retirada dos kits do 1º Trail Run, da corrida e caminhada (número de peito e pulseira de identificação), será domingo (3), das 6h30min às 7 horas, em frente ao prédio do Correio, no distrito de Camisão, em Aquidauana. O evento faz parte da 1ª Festa do Peixe, que começa nesta sexta-feira (28).

A comissão organizadora informou que após o final da entrega dos kits, as vagas que, porventura, estiverem abertas, poderão serem transferidas aos atletas que estão na lista de espera. Quem não for retirar o seu kit, terá a vaga destinada para outra pessoa. A largada será às 7h30, domingo, em frente à Igreja Católica de Camisão.