Geração de Renda de Aquidauana sedia Feira da Pechincha neste mês

Negócios
Evento será realizado entre os dias 03 e 19
A Feira da Pechincha é uma atividade que proporciona a vivência da prática de vendas de diversas mercadorias, pensando nessa ideia, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, irá realizar entre os dias 03 e 19 de outubro, a 1° Feira de Pechincha.
A Feira é uma oportunidade para que a população possa adquirir produtos de qualidade e com preços acessíveis. O evento irá ocorrer no Geração de Renda (em frente à escola CAIC), localizado na Rua Francisco Alves Pereira s/n Bairro: Vila Pinheiro - Telefone: 67 3241-8056.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Eleições 2026
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