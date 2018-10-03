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Estudantes compartilham conhecimento durante feira científica no IFMS de Aquidauana

Evento faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Renan Nucci

Publicado em 03/10/2018 às 17:36

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Aquidauana, promove até sexta-feira, a edição 2018 da Semana de Ciência e Tecnologia (SCT), que abrange a Feiras de Ciência e Tecnologia. Com o tema "Ciência para a Redução das Desigualdades", o evento será realizado também nas unidades de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Além das Feiras de Ciência e Tecnologia que serão realizadas nos dez municípios, também estão previstos minicursos, palestras, oficinas, mesas redondas, seminários, entre outras atividades. “O evento é realizado anualmente, todo mês de outubro, e faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nos primeiros dois dias da feira, o espaço é aberto ao público, para que alunos das escolas possam conhecer o trabalho”, disse Danilo Tófoli, coordenador de pesquisa do IFMS de Aquidauana.

Durante a Feira de Ciências e Tecnologia são apresentados trabalhos de estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, do ensino médio e do técnico integrado, de instituições de ensino públicas e privadas do município, como oportunidade de compartilhar conhecimento entre diferentes gerações. “Nossa feira iniciou com mais de 90 trabalhos de iniciação científica, muitos deles desenvolvidos no próprio instituto”, explicou.

Estes trabalhos serão analisados por comissões avaliadoras formadas por professores e pesquisadores de universidades, institutos federais, escolas públicas e privadas, instituições de pesquisa e demais órgãos públicos. Serão premiados trabalhos nas categorias nível médio/técnico integrado e nível fundamental, além de melhor pôster/banner, maquete/protótipo, apresentação oral, relatório, e projeto na categoria nível médio/técnico. 

Colaborou Ivynara Dias

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