Inmet alerta para risco de tempestade em Aquidauana e região ainda nesta quarta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou há pouco alerta de tempestade para Aquidauana e região ainda nesta quarta-feira. Conforme a previsão, a probabilidade é de chuva de até 50 milímetros ao longo do dia, com ventos intensos entre 40 Km/h e 60 Km/h, trovoadas e risco de queda de granizo. A mínima na cidade é de 22°C e a máxima de 33°C.

Conforme o alerta, podem ser atingidas, além de Aquidauana, Anastácio, Bonito, Bodoquena, Miranda, Jardim e Corumbá, incluindo outras cidades próximos. Apesar da previsão, o Inmet considera baixo o risco de corte de energia, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

Mesmo assim recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Em Campo Grande, a chuva forte desta tarde causou alagamentos, queda de postes e até mesmo pessoas e veículos foram arrastadas pelas forças da enxurrada.