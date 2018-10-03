Travessa Vila Herrera recebe obras de drenagem antes da pavimentação asfáltica

A Travessa Vila Herrera, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana, recebe máquinas e homens para implantação da drenagem que antecede a pavimentação. A administração municipal precisou investir em torno de R$130.000,00 de recursos próprios do município para garantir que este trecho pudesse continuar no projeto de pavimentação do PAC 2.

"A administração pública é extremamente criteriosa quando se trata de todo e qualquer investimento, são muitos pontos a serem cumpridos e observados, e para não perdermos a pavimentação neste trecho a Prefeitura de Aquidauana investiu este valor e felizmente essa é mais uma região onde os moradores não sofrerão mais com poeira, buracos e lama" explica o prefeito Odilon Ribeiro.

"Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas da cidade da noite para o dia, mas estamos comprometidos e temos uma equipe dedicada a fazer de Aquidauana um lugar melhor para se viver, e não podemos deixar de pedir a população, que deve cobrar e buscar seus direitos, mas que também nos ajude a fazer desta a cidade que queremos" pontua.