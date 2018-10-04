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Prefeitura realizada no dia 11 o Concurso de Miss e Mister Aquidauana

Estarão desfilando e concorrendo ao título de Miss e Mister Aquidauana, vinte jovens aquidauanenses

Renan Nucci

Publicado em 04/10/2018 às 17:32

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Após onze anos sem realizar um concurso para a escolha da miss e do mister Aquidauana, no dia 11 de outubro, quinta-feira, a Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo realizará às 20 horas o desfile para eleição do casal representante da beleza aquidauanense.

O 44º Concurso Miss e Mister Aquidauana, que será realizado em frente à Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Igreja Matriz) passou pela aprovação da Câmara Municipal em indicação de autoria da vereadora Lenilda Damasceno. 

“Agradecemos ao prefeito Odilon Ribeiro que recebeu a nossa indicação e entendeu a importância cultural que tem o concurso. É um evento tradicional que ficou muito anos esquecido e agora, Aquidauana voltará a ter o seu concurso de miss e mister, graças à parceria da prefeitura e do Governo do Estado, que nos destinará uma mega estrutura para o evento”, disse a vereadora Lenilda.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo, Humberto Torres, destaca que o concurso vem movimentar o hall de eventos gratuitos no município, pois tem entrada franca e também terá show cultural com o renomado cantor sul-mato-grossense Chicão Castro.

Estarão desfilando e concorrendo ao título de Miss e Mister Aquidauana, vinte jovens aquidauanenses, sendo dez meninas e dez rapazes, na faixa etária de 16 a 23 anos, que representam as escolas públicas e o IFMS, campus de Aquidauana.

No dia 11 serão eleitos três casais, 1º, 2º, 3º lugar e mais um casal simpatia. O casal que ficar em 1º lugar vai receber R$ 2 mil, a coroa e a faixa; o 2º lugar receberá R$ 1 mil e faixa; o casal em 3º lugar será premiado com R$ 600 reais e faixa. 

De acordo com Jaime Artigas, coordenador do concurso, o objetivo do Miss e Mister Aquidauana é promover a cultura do município, valorizando a beleza dos jovens da cidade, proporcionando o aumento da autoestima deles. Além disso, o evento oportuniza aos jovens receberem informações e dicas de moda, de cuidados com a beleza e a pele, de comportamento social. 

“O último concurso foi em 2007 quando foi eleita a jovem representante na época da Escola Dóris Mendes Trindade, que depois foi eleita Miss MS e Miss Brasil Teen 2008”, relembra Jaime Artigas.

Mais informações sobre o Concurso Miss e Mister Aquidauana podem ser obtidas na Fundação Cultural e Turismo de Aquidauana, sito à Rua Bichara Salamene, na Estação Ferroviária, ou pelo telefone: 67 – 3241- 7417.
 

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