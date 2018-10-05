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Adolescente morre depois de ser agredido e cair de arquibancada em Aquidauana

O pai disse que o menino não tinha desavenças com ninguém e que sempre trabalhou em fazendas

Renan Nucci

Publicado em 05/10/2018 às 15:26

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Adolescente de 17 anos identificado como S. P. S. morreu depois de ser agredido e sofrer queda de aproximadamente 3 metros de altura, na Rua Doutor Sabino, em Aquidauana por volta das 22h40 de se segunda-feira. De acordo com a perícia, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve morte cerebral na quinta-feira, na Santa Casa de Campo Grande, onde estava internado desde terça-feira.

Segundo boletim de ocorrência, um amigo relatou que estava com o menor na arquibancada quando aproximadamente oito pessoas chegaram no local e passaram a agredi-lo. Para tentar escapar do ataque, a vítima correu, mas acabou caindo. Em seguida, os agressores fugiram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhado a vítima para o Hospital Regional.

A Polícia Militar fez rondas pelo local, mas não conseguiu encontrar os suspeitos. Por conta da gravidade dos ferimentos, Silvano foi levado à Santa Casa da Capital já em coma, mas não resistiu. Ainda conforme apurado pela reportagem, o pai disse que o menino não tinha desavenças com ninguém, sempre trabalhou em fazendas e que na data dos fatos estava em Aquidauana para comprar arreio de cavalo.

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