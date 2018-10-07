Aquidauana segue com cinco frentes de trabalho de pavimentação asfáltica

Fazendo um balanço dos serviços do fim de Setembro e desta primeira semana de Outubro, ou seja, desses últimos 15 dias, a Prefeitura de Aquidauana está com cinco frentes de pavimentação na cidade, iniciando mais uma já nos próximos dias.

Além disso, a Prefeitura de Aquidauana trabalha na recuperação de pontes, implantação de sinalização viária nas ruas, manutenção em estradas vicinais e nos postos de saúde uma programação intensa para prevenção do câncer de mama, enquanto que de casa em casa os agentes de saúde atuam na prevenção e cuidados junto aos moradores.

"Desde que assumimos a prefeitura, eu e minha equipe, procuramos não deixar ficar um único dia sem máquinas trabalhando na nossa cidade. Além disso, temos procurado e nos esforçado para não deixar faltar a qualidade na prestação dos serviços públicos nos postos de saúde, nas escolas, nas creches e nas secretarias", destacou o prefeito Odilon Ribeiro.