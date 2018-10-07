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Aquidauana segue com cinco frentes de trabalho de pavimentação asfáltica

Prefeitura de Aquidauana trabalha na recuperação de pontes, implantação de sinalização viária nas ruas, manutenção em estradas vicinais

Renan Nucci

Publicado em 07/10/2018 às 08:16

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Fazendo um balanço dos serviços do fim de Setembro e desta primeira semana de Outubro, ou seja, desses últimos 15 dias, a Prefeitura de Aquidauana está com cinco frentes de pavimentação na cidade, iniciando mais uma já nos próximos dias.

Além disso, a Prefeitura de Aquidauana trabalha na recuperação de pontes, implantação de sinalização viária nas ruas, manutenção em estradas vicinais e nos postos de saúde uma programação intensa para prevenção do câncer de mama, enquanto que de casa em casa os agentes de saúde atuam na prevenção e cuidados junto aos moradores.

"Desde que assumimos a prefeitura, eu e minha equipe, procuramos não deixar ficar um único dia sem máquinas trabalhando na nossa cidade. Além disso, temos procurado e nos esforçado para não deixar faltar a qualidade na prestação dos serviços públicos nos postos de saúde, nas escolas, nas creches e nas secretarias", destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

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