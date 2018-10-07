Prefeito de Aquidauana participa de ato no 9° Batalhao de Engenharia

O prefeito Odilon Ribeiro participou de cerimônia nesta sexta-feira, 05 de outubro, para a concessão de homenagens no 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, por ocasião da formatura de 76 anos do batalhão.

O ato contou com a presença de dois heróis de guerra da FEB e homenageou diversas personalidades pelos serviços prestados.

A solenidade foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior do 3º Grupamento de Engenharia (3º Gpt E), Coronel Marcelo Ribeiro e Silva, e prestigiada por autoridades do poder executivo, legislativo e judiciário, das cidades de Aquidauana, Anastácio e Campo Grande, antigos integrantes do Batalhão, familiares dos nossos militares, acadêmicos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e estudantes da rede pública de ensino.