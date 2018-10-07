Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:18

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Prefeito de Aquidauana participa de ato no 9° Batalhao de Engenharia

O ato contou com a presença de dois heróis de guerra da FEB e homenageou diversas personalidades pelos serviços prestados

Renan Nucci

Publicado em 07/10/2018 às 08:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O prefeito Odilon Ribeiro participou de cerimônia nesta sexta-feira, 05 de outubro, para a concessão de homenagens no 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, por ocasião da formatura de 76 anos do batalhão.

O ato contou com a presença de dois heróis de guerra da FEB e homenageou diversas personalidades pelos serviços prestados.

A solenidade foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior do 3º Grupamento de Engenharia (3º Gpt E), Coronel Marcelo Ribeiro e Silva, e prestigiada por autoridades do poder executivo, legislativo e judiciário, das cidades de Aquidauana, Anastácio e Campo Grande, antigos integrantes do Batalhão, familiares dos nossos militares, acadêmicos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e estudantes da rede pública de ensino.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo