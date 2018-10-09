Avançam obras de pavimentação do acesso ao Nova Aquidauana

A pavimentação do acesso ao Bairro Nova Aquidauana entrou na etapa de imprimação, que é a impermeabilização da superfície. Uma das etapas mais importantes, antes da via receber o CBUQ.

Estão sendo investidos mais de R$ 500 mil reais para a pavimentação da rua Honório Simões Pires, na vila Cidade Nova, percorrendo o trecho da BR 419 até a Avenida Timóteo Proença, no bairro Nova Aquidauana.

Essa pavimentação é um investimento que Aquidauana iria perder, pois haviam pendências no projeto para a liberação do recurso. Assim, no final do ano passado, o prefeito Odilon Ribeiro junto com a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento e com apoio do Governo do Estado conseguiu junto à Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades destravar o projeto e reprogramar, conseguindo emitir a ordem de serviço e a obra finalmente ser realizada para a alegria dos moradores.