Avançam obras de pavimentação do acesso ao Nova Aquidauana

Aquidauana
Estão sendo investidos mais de R$ 500 mil reais para a pavimentação da rua Honório Simões Pires
A pavimentação do acesso ao Bairro Nova Aquidauana entrou na etapa de imprimação, que é a impermeabilização da superfície. Uma das etapas mais importantes, antes da via receber o CBUQ.
Estão sendo investidos mais de R$ 500 mil reais para a pavimentação da rua Honório Simões Pires, na vila Cidade Nova, percorrendo o trecho da BR 419 até a Avenida Timóteo Proença, no bairro Nova Aquidauana.
Essa pavimentação é um investimento que Aquidauana iria perder, pois haviam pendências no projeto para a liberação do recurso. Assim, no final do ano passado, o prefeito Odilon Ribeiro junto com a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento e com apoio do Governo do Estado conseguiu junto à Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades destravar o projeto e reprogramar, conseguindo emitir a ordem de serviço e a obra finalmente ser realizada para a alegria dos moradores.
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Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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