Concurso de Miss e Mister Aquidauana será realizado na quinta-feira

Após onze anos sem realizar um concurso para a escolha da miss e do mister Aquidauana, na quinta-feira (11), a Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo realizará às 20 horas o desfile para eleição do casal representante da beleza aquidauanense.

O 44º Concurso Miss e Mister Aquidauana, que será realizado no Santo Cruz casa de Show, passou pela aprovação da Câmara Municipal em indicação de autoria da vereadora Lenilda Damasceno.

“Agradecemos ao prefeito Odilon Ribeiro que recebeu a nossa indicação e entendeu a importância cultural que tem o concurso. É um evento tradicional que ficou muito anos esquecido e agora, Aquidauana voltará a ter o seu concurso de miss e mister, graças à parceria da prefeitura e do Governo do Estado, que nos destinará uma mega estrutura para o evento”, disse a vereadora Lenilda.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo, Humberto Torres, destaca que o concurso vem movimentar o hall de eventos gratuitos no município, pois tem entrada franca e também terá show cultural com o renomado cantor sul-mato-grossense Chicão Castro.

Estarão desfilando e concorrendo ao título de Miss e Mister Aquidauana, vinte jovens aquidauanenses, sendo dez meninas e dez rapazes, na faixa etária de 16 a 23 anos, que representam as escolas públicas e o IFMS, campus de Aquidauana.

No dia 11 serão eleitos três casais, 1º, 2º, 3º lugar e mais um casal simpatia. O casal que ficar em 1º lugar vai receber R$ 2 mil, a coroa e a faixa; o 2º lugar receberá R$ 1 mil e faixa; o casal em 3º lugar será premiado com R$ 600 reais e faixa.

De acordo com Jaime Artigas, coordenador do concurso, o objetivo do Miss e Mister Aquidauana é promover a cultura do município, valorizando a beleza dos jovens da cidade, proporcionando o aumento da autoestima deles. Além disso, o evento oportuniza aos jovens receberem informações e dicas de moda, de cuidados com a beleza e a pele, de comportamento social.

“O último concurso foi em 2007 quando foi eleita a jovem representante na época da Escola Dóris Mendes Trindade, que depois foi eleita Miss MS e Miss Brasil Teen 2008”, relembra Jaime Artigas.

Mais informações sobre o Concurso Miss e Mister Aquidauana podem ser obtidas na Fundação Cultural e Turismo de Aquidauana, sito à Rua Bichara Salamene, na Estação Ferroviária, ou pelo telefone: 67 – 3241- 7417.