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Feriado é oportunidade de bons negócios para comerciantes de Aquidauana

Clientes que geralmente não têm tempo, aproveitaram a folga de hoje para vistar lojas

Renan Nucci

Publicado em 11/10/2018 às 11:07

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Apesar do feriado desta quinta-feira, da Divisão do Estado de Mato Grosso do Sul, comerciantes abriram as portas no centro de Aquidauana, em busca de oportunidade de negócio. O objetivo deles foi o atrair clientes que geralmente não têm tempo durante a semana, e lhes oferecer bons produtos. Este é o caso de Iraíde Raimundo dos Santos, dona de uma loja na cidade. Para ela, diante deste período de economia em baixa, os empresários precisam aproveitar cada oportunidade.

“A gente aproveitou para abrir porque vem gente diferente para a cidade, visitar os parentes, e estes parentes acabam trazendo os visitantes para o centro, para conhecer nosso comércio. Então essas pessoas acabam passando por aqui. Por enquanto está compensando muito, porque muitos que trabalham só podem vir no feriado e graças a Deus estão gostando, está compensando”, disse.

Maristela Ferreira disse que a folga foi ideal para que ela pudesse comprar os presentes para o Dias das Crianças, comemorado amanhã, 12 de outubro. “Eu trabalho bastante, no horário comercial e não tenho tempo de ir nas lojas. Hoje foi uma oportunidade e vim fazer a compra do Dia das Crianças, para presentear minhas filhas”, explicou. Amanhã, o comércio não deve abrir, retornando no sábado. Nas repartições públicos, só serviços essenciais funcionam durante o feriado.

Confira o que abre e fecha neste feriado prolongado

Colaborou Ivynara Dias

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