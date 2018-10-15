Curso de Plantas Alimentícias do Cerrado e Pantanal será realizado em outubro

Entre os dias 24 a 27 de outubro, será realizado, no Câmpus de Aquidauana (CPAQ/UFMS), o VIII Curso de Plantas Alimentícias do Cerrado e Pantanal.

A programação contará com atividades sobre os seguintes temas: polinização de plantas alimentícias nativas, coleta e produção de mudas, etnobotânica, observação de plantas, fisionomias vegetais, sistemas agroflorestais e plano de negócios na sociobiodiversidade.

O evento será realizado na unidade II do CPAQ/UFMS, localizada na rua Oscar Trindade de Barros, 740.

As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas podem ser feitas pelo site https://viiicursodeplantas.wixsite.com/viiicpa/inicio.

Para mais informações, acesse o site acima ou entre em contato pelo e-mail viiicursodeplantasalimenticias@gmail.com.