Projeto promoverá a peça “Todos querem ser Dona Margarida” nesta terça-feira

Aquidauana
Trata-se da estreia da peça, que acontecerá às 19h, no Anfiteatro da Unidade I do Câmpus de Aquidauana
Na próxima terça-feira (16/10), o projeto de cultura “Teatro e Cinema na Universidade” (apoiado por edital da PROECE) e a Cia. de Teatro “Pé Esquerdo” promoverão a peça “Todos querem ser Dona Margarida”.
Trata-se da estreia da peça, que acontecerá às 19h, no Anfiteatro da Unidade I do Câmpus de Aquidauana (CPAQ/UFMS), localizada na Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, Centro (Aquidauana/MS).
Após a peça, haverá um debate com os atores, com a presença da Diretora Bianca Machado, além de uma roda de conversa sobre o teatro ao longo do tempo, especialmente no Brasil.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS