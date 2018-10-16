Pequenos produtores de Aquidauana recebem incentivos para aumentar a produção

É inegável a importância dos pequenos produtores para a economia do município de Aquidauana e, sobretudo, para o fornecimento de alimentos para a merenda escolar da rede pública.

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente (SEPROMA) tem trabalhado com ações para de incentivar a produção e dar apoio aos pequenos produtores da agricultura familiar do município, tanto na cidade quanto nos distritos, assentamentos e aldeias.

“Muitos serviços estão sendo executados para fomentar a produção agrícola juntos aos pequenos produtores. A agricultura familiar forte e produzindo traz benefícios para os produtores e para a economia do nosso município”, explicou o prefeito Odilon Ribeiro.

Neste mês de outubro, por exemplo, há patrulhas mecanizadas do município atendendo aos pequenos produtores do Distrito de Camisão e arredores com serviços de gradeação. “Somente em Camisão já computamos de janeiro até agora, 89 famílias atendidas com apoio e suporte à produção agrícola”, detalhou o secretário municipal de Produção e Meio Ambiente, Roberto Valadares.

Enquanto no distrito de Camisão tem serviço sendo executado, a SEPROMA já prepara o maquinário para enviar para atender os pequenos produtores dos Assentamentos Indaiás e ainda há as patrulhas mecanizadas trabalhando nas aldeias.

Quando assumiu a gestão em janeiro do ano passado, o prefeito Odilon Ribeiro contava na SEPROMA apenas com 01 patrulha mecanizada em funcionamento e as patrulhas mecanizadas das aldeias necessitando de reparos, pneus e manutenção do maquinário.

Atualmente, conforme informou o prefeito, a SEPROMA conta com 09 patrulhas mecanizadas que foram reformadas e atendem as aldeias, 01 patrulha mecanizada no Assentamento Indaiá e mais 03 novas patrulhas que a prefeitura ganhou entregues, entre meados do ano passado e este ano, do Governo do Estado e emendas dos deputados federais Vander Loubet e Tereza Cristina.

“Com o suporte e apoio que a prefeitura disponibiliza aos pequenos produtores, eles conseguem diminuir os custos da produção, com isso, podem se programar para investir em irrigação, plantio e outras culturas. Estou em busca de mais patrulhas mecanizadas para podermos ampliar os serviços e o apoio que oferecemos à agricultura familiar”, completou o prefeito.

Segundo detalhou o secretário Roberto Valadares, o apoio da Prefeitura aos produtores tem sido constante e a demanda é grande, pois a agricultura familiar tem movido uma parcela significativa da economia local. “Prova disso são as inúmeras famílias que comercializam na cidade, nas vilas, na Feira da Estação, que levam para o consumir hortifrutigranjeiros de qualidade e frescos”, pontuou o secretário.

A prefeitura também possui parceria via SEPROMA com o SENAR, AGRAER e Sindicato Rural de Aquidauana para orientação e suporte técnico aos pequenos produtores. Além disso, a prefeitura disponibiliza manutenção frequente aos maquinários das patrulhas mecanizadas (tratores, arados, grades niveladoras, calcariadeiras, rotoencanteiradores e sucadores).

SERVIÇO

Os pequenos produtores da agricultura familiar que necessitarem dos serviços da Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente, como, por exemplo, com o apoio e suporte à produção agrícola, indígena e quilombola, disponibilização de maquinários agrícolas para serviços de gradeação devem procurar a sede da SEPROMA e fazer a solicitação.

A SEPROMA fica localizada na Rua Giovane Toscano de Brito n° 2765, bairro Santa Terezinha, telefone: 67 – 3241- 5874. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13 horas.

