Missa de sétimo dia de Mariane Rodrigues Niedack será no próximo sábado

Acontece no próximo sábado, às 7 horas, na igreja católica da Vila 40, em Aquidauana, a missa de sétimo de Mariane Rodrigues Niedack, que faleceu na semana passada, aos 28 anos, vítima de infarto fulminante. A missa deveria ser realizada nesta quarta-feira, mas foi reagendada pela família.

Segundo o marido João Mar Serra, de 35 anos, eles foram casados por 10 anos e ela deixa quatro filhos: Breno de 13 anos, Brenda de 11 anos; João Guilherme de três anos e a recém-nascida Maria Luiza. A Câmara Municipal apresentou moção de pesar pela morte de “uma mãe dedicada”.