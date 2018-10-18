Bombeiros de Aquidauana celebram aniversário com futebol, formatura e almoço

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana teve um dia de expediente diferente nesta quinta-feira. Em homenagem ao aniversário de 22 anos do Batalhão na cidade, os militares realizaram atividades esportivas, formatura e almoço com a visita do comando.

Conforme apurado, pela manhã houve uma disputa de futebol entre as equipes, seguida da formatura, em que foram debatidas questões sobre atendimento, e em seguida houve almoço e a visita do comando da corporação, para deliberar assuntos variados.