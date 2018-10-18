Felipe Orro mobiliza lideranças da região para impulsionar campanha de reeleição de Reinaldo Azambuja

Representante do corredor sudoeste na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Felipe Orro (PSDB) promoveu reunião nesta quarta-feira (18), em Aquidauana, entre prefeitos, vereadores e lideranças da região para alavancar a campanha de Reinaldo Azambuja para o Governo do Estado neste segundo turno.

Felipe Orro celebrou a adesão de novos apoiadores à campanha de Reinaldo Azambuja neste segundo turno. "Não estamos aqui para falar de 1º turno. Somos como irmãos. Temos divergências, mas agora é momento de todos nos unirmos em prol deste projeto. Por isso, selamos esta união e estamos aqui para tratar da reeleição de Reinaldo Azambuja", afirmou o deputado Felipe Orro.

Participaram do encontro os prefeitos Odilon Ribeiro, de Aquidauana, Nildo Alves, de Anastácio, Marlene Bossay, de Miranda, Ruso, de Ladário, Valdir Júnior, de Nioaque, e dezenas de vereadores e lideranças dessas cidades e também de Bodoquena.

Para Felipe Orro, "é momento de unirmos esforços e afinarmos o discurso para levar o nome de Reinaldo Azambuja para a população e mostrar os investimentos que ele tem direcionado para os municípios na nossa região sudoeste", pontua o parlamentar, reeleito com 27.661 votos no último dia 7 de outubro.

Felipe ressalta que o trabalho de Reinaldo Azambuja foi pautado na responsabilidade de gestão. "Mesmo em um momento de crise, o Estado não quebrou, como e aconteceu em outras unidades da federação. Reinaldo governou com responsabilidade e precisamos estar unidos para que esse trabalho tenha continuidade", explicou Felipe Orro.

Entre os trabalhos de Reinaldo executados nos municípios da região sudoeste estão a pavimentação da Estrada Parque MS-450, reforma do Ginásio Poliesportivo, ambos em Aquidauana, recuperação da avenida Manoel Murtinho, em Anastácio, reforma da Escola Estadual Caetano Pinto, em Miranda, além da entrega de milhares de moradias na região.

Para o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, "a mobilização do deputado estadual Felipe Orro é de extrema importância para trabalhar a reeleição de Reinaldo Azambuja. É um governador preocupado com as cidades de nosso Estado e, graças ao trabalho dele, chegamos a uma nova etapa de progresso em Aquidauana", declarou Odilon.

A vice-prefeita de Aquidauana, Selma Suleiman, aponta que "a reeleição de Reinaldo Azambuja representa a continuidade deste ótimo trabalho que o governador vem desenvolvendo na nossa região, e em Aquidauana principalmente. Ele nos ajudou e foi um grande parceiro, por isso precisamos de Reinaldo novamente no Governo".