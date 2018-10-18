Governo assina ordem de serviço para construção da ponte sobre o córrego das antas

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), publicou no Diário Oficial desta quinta-feira extrato de contrato para construção da ponte sobre o córrego das antas, localizado na rodovia MS-450, entre os distritos de Camisão e Piraputanga, na zona rural de Aquidauana.

Conforme a publicação, a ponte de concreto armado terá 40 metros de extensão e será construída pela Concrelaje, Indústria de Pré-Moldados e Concreto, com valor de R$ 1.440.039,77, oriundos do Fundersul. A empresa terá prazo de 150 dias consecutivos para entregar a ponte a contar da data da ordem de serviço, assinada no último dia 10 de outubro.